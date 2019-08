Cciaa Trento, Alberto Olivo confermato segretario generale

(ANSA) - TRENTO, 23 AGO - Alberto Olivo è stato confermato nella carica di segretario generale della Camera di commercio di Trento, mentre Michele Passerini nell'incarico di vice segretario generale. La nomina oggi da parte della giunta camerale della Cciaa, eletta lo scorso 7 agosto. Olivo resterà in carica per i prossimi cinque anni.

"La conferma di Alberto Olivo alla direzione dell'Ente camerale - ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Trento, Giovanni Bort - garantisce stabilità all'operato finora svolto e permette di dare continuità al percorso evolutivo dei sevizi rivolti alle imprese per fornire un supporto costantemente aggiornato e utile al processo di sviluppo economico".