Identità digitale gratuita alla Trento Smart City Week

(ANSA) - TRENTO, 22 AGO - Dal 16 al 22 settembre, in piazza Duomo a Trento, torna il 'villaggio digitale' di Trento Smart City Week. Durante la terza edizione della manifestazione sarà possibile ottenere la propria identità digitale gratuita (Spid), che consente di accedere allo sportello online del Comune e ai servizi della Provincia autonoma e dell'Università di Trento, visionare e modificare il proprio modello 730 precompilato, consultare con TreC la propria cartella clinica. "Cittadini al tempo del digitale" è il tema della rassegna, che animerà anche Palazzo Geremia e altri luoghi di Trento con appuntamenti dedicati ai diritti, ai doveri, alle opportunità e ai rischi rappresentati dall'utilizzo degli strumenti digitali, che ormai sono parte integrante della nostra vita quotidiana.

Tante le occasioni di incontro e di confronto per conoscere esperienze locali, nazionali e internazionali, ma anche le opportunità per provare in prima persona app e servizi.