Università Trento, domani test estivi di ammissione

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Domani si terrà il test estivo di ammissione a molti dei corsi di laurea dell'Università di Trento per l'anno accademico 2019-20. Gli iscritti sono 2.898 (per stessa sessione dell'anno scorso erano 2.828).

Quasi un quinto degli iscritti ai test svolgeranno la prova in contemporanea nelle sedi di Mantova, Roma, Bari, Palermo e Bruxelles. I test sono relativi ai corsi di laurea in Economia e Management, Gestione aziendale full time e part time, Amministrazione aziendale e diritto, Beni culturali, Filosofia, Lingue moderne, Studi storici e filologico letterari, Comparative, European and International Legal Studies. Sempre giovedì ci saranno le prove valide per Scienze e tecniche di psicologia cognitiva, Interfacce e tecnologie della comunicazione, Studi internazionali, Sociologia, Servizio sociale e Giurisprudenza.

Giovedì 29 e venerdì 30 agosto sono invece in programma le prove selettive "Tolc" valide per l'ammissione ai corsi di laurea scientifiche.