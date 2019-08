A22: nuovo fine settimana con traffico da bollino nero

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - In arrivo un nuovo fine settimana di problemi al traffico lungo l'Autostrada del Brennero per il controesodo di agosto.

I problemi maggiori - fa sapere l'A22 - sono previsti nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 agosto, in direzione sud, con traffico da bollino nero. In direzione Brennero le criticità sono previste la mattina di sabato.