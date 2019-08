Trentino volley ha iniziato la preparazione

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Ha preso il via nel pomeriggio la preparazione alla stagione 2019/20 della nuova Itas Trentino.

Alla Blm Group Arena di Trento i campioni del mondo in carica si sono ritrovati ufficialmente oggi per cominciare gli allenamenti in vista del primo impegno ufficiale (previsto per il 20 ottobre, la trasferta a Ravenna per la prima giornata di SuperLega). Fra i presenti, un po' a sorpresa, anche Simone Giannelli, in attesa di riprendere (il 25 agosto a Cavalese) l'attività con la nazionale in vista dell'Europeo.

Il gruppo a disposizione di Angelo Lorenzetti per questa prima parte di lavoro potrà contare sul palleggiatore Nicola Daldello, sull'opposto Luca Vettori, sui centrali Davide Candellaro e Lorenzo Codarin, sul libero Carlo De Angelis e sullo schiacciatore cubano Luis Sosa Sierra, unico vero volto nuovo del raduno. Assieme a loro, durante le prime settimane, si alleneranno anche Simone Parodi, ancora in cerca di sistemazione, e sei fra i prospetti più interessanti del Settore giovanile.