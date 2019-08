Skateboard, Bolzano capitale mondiale World Rookie

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Bolzano, capitale mondiale del World Rookie sabato 24 e domenica 25 agosto. L'evento di skateboard, in programma nello Skatepark Platza nell'ambito del South Tyrol SK8 Rookie Fest, è organizzato dall'associazione ASV Skateboardproject in collaborazione col Comune altoatesino ed il supporto della società impianti estivi ed invernali Obereggen Latemar Ag. I vincitori parteciperanno alle finali iridate a Lisbona in Portogallo. Oltre allo skatecontest, sarà possibile conoscere le varie "street cultures": graffiti jam, performance e contest di breakdance, street basketball, beat box ed hip hop.