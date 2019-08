In Trentino tabelle per ricordare Andreas Hofer

(ANSA) - TRENTO, 19 AGO - Una serie di tabelle divulgative, da collocare nelle aree di maggiore interesse storico culturale, per ricordare l'avventura di Andreas Hofer in Trentino. È quanto prevede il progetto "1809, luoghi della memoria", frutto di un accordo tra la fondazione Museo storico del Trentino e il Museum Passeier.

L'iniziativa, nata su proposta della Federazione degli schützen del Tirolo meridionale, con il patrocinio della Provincia di Trento, intende promuovere una conoscenza più approfondita di una parte della storia del territorio, fornendo indicazioni esatte sull'insorgenza tirolese del 1809. "Grazie a questo accordo diamo avvio a un percorso importante, recuperando parte della nostra identità storica", ha detto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Secondo quanto riferito dal direttore della Fmst, Giuseppe Ferrandi, le tabelle informative conteranno informazioni in tre lingue (italiano, tedesco e inglese), oltre a un "Qr-code" per consentire agli interessati di scaricare materiale aggiuntivo.