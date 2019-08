Il 23 agosto la tradizionale illuminazione del Sassongher

(ANSA) - BOLZANO, 19 AGO - Si terrà venerdì 23 agosto a Corvara la tradizionale illuminazione del Sassongher, il monte simbolo per eccellenza del paese. La manifestazione inizia alle ore 21 con la marcia da parte della banda musicale Colfosco-Corvara lungo la via principale fino alla piazza comunale nel paese di Corvara, il cui centro è chiuso al traffico durante la stagione estiva. Seguirà il concerto della banda con melodie tradizionali e moderne, durante il quale bisognerà prestare particolare attenzione al monte Sassongher, che per l'occasione sarà illuminato da alcuni membri del gruppo del soccorso alpino Alta Badia.

Il pubblico potrà inoltre ammirare il cielo stellato e sperare di intravedere qualche stella cadente, prima di assistere allo show di luci laser a fine serata. In caso di maltempo il concerto della banda si terrà nella sala manifestazioni di Corvara, mentre l'illuminazione del Sassongher e il laser show verranno disdetti.