Ciclismo Mtb: a Vermiglio Coppa del Mondo Trials

(ANSA) - TRENTO, 19 AGO - I laghetti di San Leonardo a Vermiglio ospiteranno dal 23 al 25 agosto la seconda prova di Coppa del Mondo Uci Trials di mountain bike.

Il massimo circuito di categoria fa ritorno in val di Sole dopo la prima volta di un anno fa, preceduta dalle rassegne iridate del 2008 e 2016. Per la Coppa del Mondo Trials arriveranno a Vermiglio oltre 150 atleti da tutto il mondo, a cominciare dai massimi specialisti della categoria.

"Affrontare un secondo appuntamento di Coppa del Mondo in Val di Sole a distanza di poche settimane è per noi un grande impegno, e un altrettanto grande orgoglio che conferma il ruolo di grande rilevanza che la nostra valle ed il Trentino hanno raggiunto nel mondo del ciclismo a livello globale", afferma spiega Luciano Rizzi, presidente di Apt Val di Sole e di Grandi Eventi Val di Sole.