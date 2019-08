'Trentino danza estate' a Tesero dal 25 al 31 agosto

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - Si svolgerà a Tesero, dal 25 al 31 agosto, la 19/a edizione di 'Trentino danza estate', stage di formazione e spettacolo nata nel 2001 grazie alla collaborazione tra la Federazione Trentino Danza, il Comune di Tesero, il Centro Danza, il Comitato trentino Danza Estate e l'Apt.

Una settimana di studio e divertimento rivolto non solo a giovani studenti e appassionati delle diverse tecniche di danza, ma anche a danzatori professionisti provenienti dal Trentino e da tutta Italia. Per questa edizione 2019 ci saranno 12 docenti che terranno altrettanti corsi. Per la danza classica saranno presenti Cristina Amodio e Barbara Protti, Giulio Crocetta per l'acrobatica, N.Ough, Peter Valentin, Patrick Ang e Orlando Montoni insegneranno hip hop, Gianluca Ferrato musical, Mad Mike dance hall, Daniele Ziglioli danza contemporanea, Caterina Felicioni e Michael Cassan danza moderna.