Motociclista muore al passo del Tonale

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - Un motociclista tedesco di 54 anni è morto questo pomeriggio nei pressi del passo del Tonale, nel comune di Vermiglio, in seguito ad una caduta.

Vano l'intervento dei soccorritori giunti con l'ambulanza e l'elicottero. L'uomo è morto in seguito ai gravi traumi riportati. Sul posto i carabinieri per i rilievi.