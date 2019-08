Carabinieri, campagna di prevenzione contro i furti in casa

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - Prosegue in Trentino la campagna '#Possiamo aiutarvi', promosso dal Comando provinciale dei carabinieri per garantire un'estate sicura sul fronte dei furti in casa.

In un pieghevole vengono illustrati i consigli più importanti per evitare intrusioni e garantire la sicurezza domestica. "Nei furti - si legge nella guida - l'importanza della tempestività dell'intervento è fondamentale e quindi, al minimo sospetto, è necessario chiamare il 112 senza osservare i movimenti, gridare o tentare di mettere in fuga autonomamente i ladri".