Segnana, da martedì prossimo anestesista di notte ad Arco

(ANSA) - TRENTO, 16 AGO "Confidiamo che già da martedì prossimo sia assicurata la presenza dell'anestesista di notte ad Arco". Lo ha annunciato l'assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana, che ha fatto il punto con l'Azienda sanitaria sulla riconfigurazione dei turni del medico anestesista all'ospedale di Arco.

"L'attenzione sulla sicurezza e sulla qualità dei servizi all'ospedale di Arco - sottolinea Segnana - è costantemente garantita. Siamo in stretto contatto con l'azienda provinciale per i servizi sanitari, fiduciosi che le misure organizzative messe in campo dalla stessa per centrare questo obiettivo siano state attentamente calibrate". "L'azienda si sta già adoperando per coprire i turni di notte con personale qualificato di cui la rete ospedaliera dispone. Sappiamo inoltre che sono a buon punto le procedure relative al concorso bandito per coprire il posto di primario", conclude Segnana.