Pista ciclopedonale Fondo-Mendola, inaugurato nuovo tratto

(ANSA) - TRENTO, 14 AGO - Inaugurato un nuovo tratto della pista ciclopedonale da Walheim di Sarnonico al passo della Mendola di circa 5 km. Al taglio del nastro ha partecipato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e numerose autorità locali.

L'opera, realizzata dal Servizio opere stradali e ferroviarie della Provincia autonoma di Trento, su progetto di Sergio Deromedis e Francesco Weber, si inserisce nel più ampio progetto della ciclopedonale che collegherà l'abitato di Fondo con Malosco, Ronzone, Ruffrè e Mendola, per una lunghezza di quasi 16 chilometri.

"Questa importante opera, a cui tutti avete collaborato, attraversa un territorio bellissimo e porta con sé valori come ambiente, sostenibilità, utilizzo dei mezzi sportivi, salute, economia per il territorio, turismo", ha detto Fugatti.