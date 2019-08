Atletica: Galvan, Trevisan e Chigbolu a Palio della Quercia

(ANSA) - TRENTO, 13 AGO - I campioni italiani in carica dei 400 metri, Matteo Galvan e Giancarla Trevisan, hanno già confermato la loro presenza al 55/o Palio Città della Quercia di atletica leggera, in programma a Rovereto martedì 27 agosto.

Lo rendono noto gli organizzatori precisando che nella gara femminile sarà al via anche Maria Benedicta Chigbolu, a caccia del minimo per i Mondiali.

Fino a questo momento sono oltre 40 le nazioni inserite nelle liste provvisorie, in rappresentanza di tutti i continenti.

Confermata la diretta televisiva su Rai Sport. I biglietti di ingresso saranno in prevendita a partire da sabato 24 agosto presso la segreteria logistica del meeting, all'Urban Center di Rovereto, in corso Rosmini.