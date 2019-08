Povertà: Bottega Associazione S. Stefano

(ANSA) - BOLZANO, 12 AGO - A Bolzano è nato un piccolo negozio di quartiere dove le persone più bisognose possono rifornirsi gratuitamente di prodotti alimentari esposti sugli scaffali, utilizzando punti al posto del denaro. La Bottega dell'Associazione Santo Stefano è un progetto di donazione qualificato che vuole evitare il mero assistenzialismo e offrire cibo di ottima qualità, tutelando la dignità delle persone.

L'utente infatti sceglie, come in qualsiasi negozio, i prodotti in base alle proprie esigenze. Si crea così un rapporto alla pari tra chi dona e chi riceve. Sono 138 le famiglie che frequentano la Bottega. Le persone sono di 27 diverse nazionalità, oltre il 20% degli utenti sono altoatesini.

Recentemente il presidente Arno Kompatscher si è voluto rendere conto dell'importanza del lavoro svolto dai volontari dell'Associazione Santo Stefano. Kompatscher ha apprezzato il lavoro svolto e ha sottolineato che "si tratta di una bellissima iniziativa che non lede la dignità delle persone", così Kompatscher.