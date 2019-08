Patt, una bandiera della Provincia per ogni trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 AGO - Il gruppo provinciale del Patt chiede che sia consegnata la bandiera della Provincia di Trento ad ogni cittadino residente che ne faccia richiesta.

In una mozione, con primo firmatario Lorenzo Ossanna, si chiede anche di inserire nelle leggi sulla scuola del 2006 e sulle attività culturali del 2007 interventi finalizzati alla valorizzazione dell'Autonomia. In concreto si tratterebbe di consegnare ai bambini di quinta elementare e ai ragazzi di terza media un esemplare della bandiera della Provincia autonoma di Trento con il regolamento relativo all'utilizzo del vessillo. La mozione suggerisce di regalare ai neo-diciottenni sia una copia dello Statuto d'Autonomia e la bandiera della Provincia (sempre con il regolamento d'uso), sia una copia del volume "Tirolo Alto Adige Trentino. Uno sguardo storico". Infine il dispositivo prevede che l'esecutivo organizzi per gli alunni di tutte le scuole del Trentino una visita guidata nelle sedi istituzionali rappresentative dell'Autonomia.