Orso M49: Fugatti, rimane ferma nostra autonomia di azione

(ANSA) - TRENTO, 12 AGO - "Sulla vicenda dell'orso M49 stiamo attendendo le motivazioni allegate alla sentenza della Corte costituzionale. Rimane comunque ferma la nostra autonomia d'azione".

Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sui possibili scenari in caso di avvicendamento al dicastero dell'ambiente a seguito della crisi di governo.

"Il rapporto istituzionale con il ministro Costa, tra alti e bassi, non è mai venuto a mancare; meglio se in futuro ci sarà un ministro con una maggiore sensibilità territoriale", ha aggiunto Fugatti.