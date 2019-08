Aumentano in Trentino le imprese under 35

(ANSA) - TRENTO, 12 AGO - In provincia di Trento, nei primi sei mesi del 2019, sono state avviate 497 nuove attività da parte di giovani con meno di 35 anni, pari a quasi un terzo di tutte le iscrizioni registrate nel periodo considerato. Al netto delle cessazioni (168) il numero delle iniziative economiche giovanili è aumentato di 329 unità e ha raggiunto quota 4.612.

Lo rende noto la Camera di commercio di Trento precisando che le realtà guidate da under 35 rappresentano il 9,1% delle 50.829 unità che costituiscono la base imprenditoriale del Trentino (8,8% a livello nazionale) e sono in crescita, rispetto a giugno 2018, dello 0,8% a fronte del +0,1% del complesso delle imprese trentine. In valore assoluto i principali settori su cui i giovani hanno scelto di puntare sono l'agricoltura (97 nuove iscrizioni), i servizi alle imprese (78) e il commercio (71).