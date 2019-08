Un morto e un ferito dopo incidente in val Casies

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - Una persona è morta ed un'altra è rimasta ferita in seguito ad uno scontro frontale tra auto e moto che si è verificato attorno alle 14 in val Casies, in Alto Adige. La vittima è Hannes Noeckler, 25 anni di San Candido. Malgrado i tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce bianca il motociclista è deceduto sul posto. Sul posto anche i carabinieri, l'assistenza spirituale ed i vigili del fuoco. La persona ferita, sembra in modo lieve, è stata trasportata all'ospedale di San Candido.