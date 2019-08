Inaugurata la sede del Parco Museo Malga Zonta - Base Tuono

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Inaugurata a Passo Coe, Folgaria, la sede del Parco Museo Malga Zonta - Base Tuono, testimone di lacerazioni dolorose, segnate dagli eventi che qui si svolsero durante i due conflitti mondiali e dalle tensioni della Guerra fredda. L'idea di realizzare il Parco Museo Malga Zonta - Base Tuono risale al 2017. La zona è unica nel suo genere, perché è stata teatro dei grandi conflitti del Novecento. Per il prossimo anno e per gli anni a venire sono in progetto la sistemazione esterna della sede del Parco, la realizzazione del blocco multimediale, la pubblicazione del sito web, la predisposizione di una rete sentieristica a tema, la posa di pannelli descrittivi nei punti di interesse e sulla sommità del monte Toraro, la messa in sicurezza della percorribilità interna del forte Sommo alto e la pulizia del fossato del forte Dosso delle Somme, collegato al percorso della Forra del lupo. A Base Tuono è previsto l'ampliamento della sezione aeronautica.