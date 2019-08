Orso: tra le cinque e le sette nuove cucciolate in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 9 AGO - Mentre il Corpo forestale del Trentino sta cercando l'orso M49 sulla Marzola, montagna sopra Trento, dopo la fuga dal recinto del Casteller, nel corso degli ultimi due mesi si sono registrate in Trentino diverse segnalazioni di orse accompagnate da cuccioli. Il Servizio foreste della Provincia autonoma di Trento ritiene siano cinque o persino sette le cucciolate, che al momento interessano la Bassa val di Tovel e la destra val di Non, la val Rendena, il Brenta meridionale ed il gruppo del monte Bondone. Si sono registrate anche diverse segnalazioni di giovani orsi (nati nel 2018) nelle zone di Arco, Molveno e Stenico: le prime indagini genetiche condotte sui campioni organici raccolti nelle zone oggetto degli avvistamenti fanno presupporre che si tratti dei cuccioli della femmina KJ1. In alcuni casi questi giovani plantigradi hanno mostrato un atteggiamento un po'confidente: sono state coinvolte le squadre di emergenza che attraverso l'attività di dissuasione hanno fatto fuggire i giovani orsi.