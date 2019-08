Incidente in moto, un morto in Val Badia

(ANSA) - BOLZANO, 09 AGO - Un trentino di Fiera di Primiero ha perso la vita in un incidente motociclistico sulla statale della Val Badia. Nell'incidente che si è verificato alle ore 11.15 fra Pederoa e Pedraces sono rimaste coinvolte anche un'altra moto e due macchine.

Il secondo motociclista, un lombardo di 50 anni, amico della vittima, avrebbe tamponato una vettura ferma in colonna, riportando ferite gravi. A questo punto il motociclista trentino per evitare un ulteriore incidente sarebbe finito nella corsia opposta, finendo sotto una macchina. Il trentino di 46 anni è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il Pelikan 2 dell'elisoccorso oltre ad un'ambulanza, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Bolzano, dove è ricoverato in prognosi riservata.