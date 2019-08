Sanità: in Alto Adige progetto per ridurre liste d'attesa

(ANSA) - BOLZANO, 8 AGO - Progetti pilota per ridurre le liste di attesa per le visite specialistiche, soprattutto nei reparti dove si registrano le maggiori criticità, una strategia per dimezzare nell'arco di un anno i tempi di attesa al Pronto soccorso di Bolzano grazie all'apertura di nuove strutture di assistenza sul territorio. Queste le prime misure che l'assessore alla salute, Thomas Widmann, intende mettere in campo per risolvere alcune delle principali criticità del sistema sanitario in Alto Adige. L'annuncio è stato dato durante una conferenza stampa. Widmann ha dichiarato che intende "dimezzarli nell'arco di un anno" e già entro fine 2019 la media dovrebbe passare da 3 ore e mezzo a 2 ore. Nei 4 comprensori sanitari altoatesini vi sono complessivamente 20 Distretti sanitari che erogano ogni settimana oltre 17.800 prestazioni.

Ogni settimana, infine, vengono effettuate negli ospedali dell'Alto Adige, in media, 1380 operazioni chirurgiche, e le 11 strutture sanitarie non ospedaliere sono dotate di 352 posti letto.