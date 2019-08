Ire, clima positivo nel manifatturiero

(ANSA) - BOLZANO, 8 AGO - Il clima di fiducia nel settore manifatturiero altoatesino rimane molto positivo. Questo è quanto emerge dalla rilevazione congiunturale dell'Ire - l'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. L'edizione estiva del barometro dell'economia evidenzia come il 92 percento delle imprese del settore manifatturiero altoatesino preveda di chiudere il 2019 con un risultato economico soddisfacente. Tale quota è in linea con i livelli dell'ultimo biennio.

Secondo gli imprenditori quest'anno la dinamica dei fatturati rimarrà positiva, anche grazie ad un moderato aumento dei prezzi di vendita. Nel primo trimestre del 2019 sono aumentate le esportazioni di apparecchi elettrici ed elettronici, di prodotti chimici e farmaceutici, di prodotti in metallo e di componentistica per il settore automotive. Al contrario, sono calate le esportazioni di alimenti, manufatti in materie plastiche, macchinari e apparecchiature. Si è inoltre arrestata la crescita degli investimenti, afferma l'Ire.