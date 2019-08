Val di Sole, asta del formaggio migliore

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Torna l'asta di 'solidarietà' in Val di Sole: all'incanto andranno 20 forme di formaggio speciali, ciascuna tra i 5 e i 10 chili di peso, tutte prodotte nelle malghe trentine e con latte vaccino di altissima qualità, con l'obiettivo di sostenere l'agricoltura e i contadini di montagna.

Questo quinto appuntamento si terrà il 2 settembre prossimo nel Castel Caldes, maniero duecentesco che domina dall'alto l'antico paese omonimo. Quest'anno saranno presenti Ernst Knam (campione italiano di pasticceria 2009 e celebre volto dei cooking show televisivi) e Isabella Potì, pasticcera e chef del ristorante Bros' di Lecce, vincitrice del The Best Chef Awards e inserita dalla rivista Forbes tra i 30 giovani personaggi da tenere d'occhio. Nelle edizioni passate, all'evento hanno preso parte Massimo Bottura, Alfio Ghezzi, Antonia Klugmann e Philippe Leveille.