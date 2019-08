Riaperta corsia nord tangenziale Trento dopo cedimento

(ANSA) - TRENTO, 7 AGO - È stata riaperta alle ore 13 la corsia nord della Tangenziale di Trento, nei pressi del cavalcavia di Ravina. Nella giornata di ieri era scattato l'allarme a seguito della segnalazione del cedimento della carreggiata.

Il cedimento del manto stradale - secondo una prima ricostruzione, informa la Provincia in una nota - è dovuto al cattivo stato del sottosuolo, interessato almeno 50 anni fa dalla costruzione di un importante collettore fognario. Con il tempo e a seguito dell'assestamento del terreno si è formata la voragine che ha portato all'abbassamento del piano viabile. L'intervento ha permesso di sistemare la stabilità del materiale di risulta presente nel sottosuolo e di chiudere la profonda apertura nella superficie. In un primo momento, la causa era stata ascritta al cedimento di un muro di contenimento. Non si segnalano invece danni alla rete fognaria.