Innamorato non corrisposto diventa l'incubo di una commessa

(ANSA) - TRENTO, 7 AGO - I carabinieri di Rovereto hanno arrestato per stalking un 41enne pakistano a seguito di una richiesta d'aiuto al 112 da parte di una donna. La vicenda è iniziata quattro anni fa quando l'uomo è entrato per la prima volta nel negozio del centro di Rovereto. Per lui, probabilmente, è stato amore a prima vista nei confronti della commessa, tanto da tornare nei giorni successivi per altri acquisti. Per la ragazza la continua presenza del 41enne era diventata un'ossessione, tanto da farsi accompagnare da casa al lavoro e viceversa dai familiari o amici e poi ottenere un ammonimento nei confronti dell'uomo. Il provvedimento sembrava aver ristabilito le cose e riportato serenità nella vita della vittima. Ma, l'apprensione della vittima è ricominciata qualche giorno fa, quando l'uomo ha iniziato nuovamente a frequentare il luogo di lavoro della donna, avvicinandola con avances all'interno dei locali del negozio. Ieri, l'epilogo della vicenda con l'intervento dei Carabinieri che le hanno arrestato.