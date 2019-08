Incidenti lavoro: operaio muore schiacciato dal trattore

(ANSA) - DOLCEDO (IMPERIA), 7 AGO - Un operaio di 41 anni, Claudio Holzer, originario di Trento, impiegato per un frantoio di Dolcedo, è morto schiacciato dal trattore su cui lavorava. La disgrazia è avvenuta verso le 6.40 per motivi ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Sembra che il mezzo si sia prima inclinato su un fianco e poi rovesciato. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimare l'operaio, non c'è stato modo per tenerlo in vita. L'uomo lascia la moglie, impiegata nella stessa ditta, e un figlio di un anno e mezzo.