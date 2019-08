Carabinieri arrestano 29enne per stalking in Valsugana

(ANSA) - TRENTO, 7 AGO - I carabinieri della Stazione di Castel Ivano, in Valsugana, hanno arrestato un 29enne per stalking. L'uomo avrebbe sottoposto una 27enne ad una escalation di violenza verbale e di minacce, tanto da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita. Le risultanze delle indagini condotte dai carabinieri, hanno permesso l'emissione di un provvedimento restrittivo a carico dell'uomo, che è stato rintracciato in Valsugana a causa del suo lavoro stagionale. Il 29enne è stato trasferito in carcere a Trento.