Precipita col parapendio,muore pusterese

(ANSA) - BOLZANO, 06 AGO - Un altoatesino di 32 anni, Philipp Peintner di Tesido, in Val Pusteria, ha perso la vita in un incidente con il parapendio in Francia. Il giovane si trovava in vacanza con amici a Deux-Alpes, località al confine tra Francia ed Italia.

Peintner era un esperto pilota di parapendio, ma, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe colpito una parete di roccia durante il volo, schiantandosi al suolo. Le squadre di soccorso francesi non hanno potuto far altro che recuperarne il corpo ormai senza vita.

Il sindaco di Monguelfo-Tesido, Albin Schwingshackl, ha confermato all'Ansa la disgrazia. Peintner ha lavorava come massaggiatore nel centro benessere di un hotel della Val Pusteria.