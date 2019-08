Tennis: Jannik Sinner vince l'ATP Challenger di Lexington

(ANSA) - BOLZANO, 5 AGO - Domenica sera Jannik Sinner ha vinto a Lexington il torneo ATP Challenger (54.160 dollari di montepremi), festeggiando cosi un altro grandissimo successo della sua ancora giovane carriera. In finale il 17enne di Sesto Pusteria ha battuto l'australiano Alex Bolt (ATP 152), nove anni più anziano di lui, in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. Sinner è reduce da una settimana straordinaria. A Lexington l'altoatesino è cresciuto di partita in partita. Dopo aver eliminato uno dopo l'altro il russo Alexey Zakharov, lo statunitense Maxime Cressy (ATP 285), il sudcoreano Duckhee Lee (ATP 203) ed il padrone di casa JC Aragone, attuale numero 268 del mondo, Sinner ha affrontato oggi nella finale Alex Bolt. Il pusterese ed il 26enne australiano, numero 2 a Lexington e 152 del mondo, si sono affrontati quest'anno già nelle qualificazioni di Wimbledon. In quell'occasione Bolt ha avuto la meglio nel supertiebreak per 2-6, 7-5, 12-10. Poi Sinner si è preso la rivincita.