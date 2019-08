Sat: Facchini, respingo illazioni su Translagorai

(ANSA) - TRENTO, 5 AGO - "Respingo con fermezza illazioni su fatti, o notizie nascoste e continuo a chiedermi a chi, o a cosa, giovi questo gioco subdolo al quale non ho alcuna intenzione di partecipare". La presidente Sat, Anna Facchini, risponde ai circa cento soci Sat firmatari della lettera con cui si contestava la posizione della Società nella vicenda Translagorai. Facchini rammenta che "durante l'Assemblea ordinaria dei soci della Sezione di Cavalese del 9 febbraio 2019 ho fatto presente per la prima volta la possibilità di presentare una mozione all'Assemblea dei delegati".

Un'indicazione ripetuta anche a marzo, in occasione di una riunione. L'Assemblea delegati lo scorso ha successivamente esaminato e votato la mozione presentata da alcune sezioni: "Gli esiti sono noti, la mozione è stata respinta, il resoconto dell'Assemblea è anch'esso pubblico. In conclusione, questo clima di sospettose congetture è altro rispetto al trasparente dibattito, ragionato e partecipato, affrontato in ogni sede", afferma Facchini.