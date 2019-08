Due start up altoatesine vincono "UniCredit Launch Pad"

(ANSA) - BOLZANO, 5 AGO - Le start up altoatesine Digital Lighting e Thinkinside sono state proclamate vincitrici della prima edizione di "UniCredit Launch Pad", programma di accelerazione per le nuove realtà innovative provenienti da Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. Lo comunica una nota di Unicredit.

Le due start up altoatesine, che hanno sede al Noi Techpark di Bolzano, si aggiudicano così il diritto di accedere a specifici servizi del programma di accelerazione della banca che prevede l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita, attività formative, un programma di mentorship dedicato, la partecipazione a un Investor Day e, infine, la possibilità di partecipare a "Business meetings" con imprese clienti di UniCredit per partnership industriali, tecnologiche, commerciali, strategiche e collaborazioni a vario livello.