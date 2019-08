Cucina di mare e di montagna si incontrano in val Senales

(ANSA) - BOLZANO, 5 AGO - Non capita tutti i giorni di gustare pesce fresco, cucinato al momento davanti ai propri occhi, a 3.212 metri di quota. Il ghiacciaio della Val Senales ha infatti ospitato un evento aperto al pubblico con l'obiettivo di promuovere lo scambio culturale tra la cucina di mare e quella di montagna. Oltre un centinaio di persone è salito in quota per assaporare le arselle di Forte dei Marmi ammirando il panorama delle nevi eterne. "La manifestazione è stata pensata inizialmente da due albergatori, uno della val Senales e uno di Forte dei Marmi. Il senso di tutto questo è cercare di unire le tradizioni di mare e montagna. Lo scopo è far conoscere la nostra località ai clienti che generalmente soggiornano a Forte dei Marmi e viceversa", commenta il presidente dell'Associazione turistica val Senales, Walter Zerpelloni.