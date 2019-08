Vallelunga e "La Venosta" nel circuito Visma Ski Classic

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - Il circuito Visma Ski Classics, che comprende alcune delle più importanti e tradizionali gare mondiali di sci di fondo come Marcialonga, Dobbiaco-Cortina e Vasaloppet, sbarca anche a Vallelunga. Per i prossimi 3 anni, infatti, la gara "La Venosta", che nel 2019 si disputerà il 14 dicembre sulla distanza dei 30 chilometri a tecnica classica, farà parte del calendario internazionale. Un motivo di soddisfazione non solo per l'amministrazione comunale di Curon Venosta, ma anche per la Giunta provinciale, come espresso durante un recente incontro con il presidente, Arno Kompatscher, e l'assessore al turismo, Arnold Schuler.

Proprio lo sci di fondo, secondo i partecipanti all'incontro, rappresenta un'attività che ben si adatta all'idea di sviluppo turistico ed economico "dolce e sostenibile" che viene portata avanti da anni a Vallelunga. Per entrare in pianta stabile nel circuito internazionale, la pista necessita dell'ampliamento dell'edificio principale e dell'adeguamento dell'impianto di innevamento.