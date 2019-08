Traffico intenso e rallentamenti in Autostrada del Brennero

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO LUG - Rallentamenti sull'autostrada del Brennero. Le previsioni di traffico diffuse dalla società nei giorni scorsi, che annunciavano viabilità da "bollino nero", sono confermate già dalla mattinata con traffico rallentato tra Bolzano Nord e Rovereto Sud in carreggiata sud e rallentamenti anche in direzione opposta, tra Verona Nord e Trento Nord. Per la giornata di oggi A22 ha previsto traffico intenso dalle 6 del mattino fino alle 18 circa. La Centrale del traffico di Bolzano, inoltre, segnala problemi anche per la viabilità ordinaria: sulla ss 38 della val Venosta, in direzione Resia, tra Lagundo e Rablà, sono presenti rallentamenti e code per traffico intenso. Rallentamenti al traffico anche sulla ss 49 della val Pusteria, in direzione San Candido, tra Sciaves e Dobbiaco, e anche in direzione Bressanone, tra Rio di Pusteria e Sciaves.