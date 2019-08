Inaugurate due centrali idroelettriche in val di Sole

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - Inaugurate oggi in val di Sole le centrali idroelettriche Rabbies 3 e 4, due impianti, di proprietà del Comune di Malé realizzati dal Consorzio Stn di cui la municipalità capoluogo di valle detiene il 60% delle quote.

All'inaugurazione - informa una nota della Provincia - è intervenuto anche il vicepresidente della giunta provinciale, Mario Tonina. La nuova centrale R3 è stata realizzata in località Pondasio mentre la centrale R4 è situata ai Molini di Terzolas. Con i due impianti idroelettrici in questione si completa l'utilizzo idroelettrico delle acque del Rabbies ed il Comune di Malè porta a compimento una storia quasi secolare di utilizzo idroelettrico delle acque della parte inferiore del torrente.

Tonina ha ricordato che a breve scadranno le concessioni idroelettriche e che la giunta presenterà un disegno di legge che consenta di esperire la gara anche prima del 2022: "Vogliamo restituire benefici ai territori che hanno sopportato l'impatto di tali opere", ha detto.