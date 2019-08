Lavori in via Palazzine a Trento, strada chiusa per 3 mesi

(ANSA) - TRENTO, 2 AGO - Via delle Palazzine a Trento sarà interessata, a partire dal 6 agosto, da lavori per la posa di una nuova infrastruttura di rete gas metano a servizio delle abitazioni della zona che fino ad ora ne erano sprovviste.

I lavori - gestiti da Novareti spa, informa il Comune in una nota - dureranno circa 90 giorni ed interesseranno l'intera via nel tratto compreso tra via Linz ed il civico 1 (primo edificio dopo la "rotatoria Bermax").

L'intervento prevede modifiche viabilistiche che comporteranno la chiusura totale della strada per tratti di circa 50 metri. Sarà quindi vietato il transito della via, ma le abitazioni potranno sempre essere raggiunte in quanto l'accesso ai carrai esistenti sarà garantito, in base allo stato di avanzamento dei lavori, con accesso e uscita da via Linz o dalla rotatoria della Bermax con il ripristino temporaneo del doppio senso di marcia nel tratto, ora a senso unico con direzione est-ovest.