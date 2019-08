Atleta uccisa da fulmine, 6 indagati

(ANSA) - BOLZANO, 1 AGO - Sono sei gli indagati per la morte dell'atleta norvegese, Silje Fismen, uccisa sabato notte da un fulmine durante la Südtirol Ultra Skyrace, in val Sarentino. Si tratta di membri del comitato organizzativo. L'autopsia, fissata per domani, dovrà stabilire l'esatta causa di morte.

Un punto centrale dell'inchiesta sarà stabilire l'esatto momento della sospensione della gara, che secondo gli organizzatori è avvenuta mezzora prima dell'incidente. La procura di Bolzano vuole poi chiarire se gli organizzatori della gara di corsa in montagna di 121 km, abbiano previsto un protocollo di emergenza, se gli atleti siano stati informati sufficientemente sui pericoli e se sia stato fatto tutto il possibile per avvertire gli atleti anche nei tratti più isolati della gara. Saranno sentiti anche i quattro testimoni oculari dell'incidente. Infine, sarà verificato se i bastoncini da corsa in montagna, che Fismen usava, possano in qualche modo aver 'attirato' il fulmine.