A Rovereto torna a suonare la sirena della Torre Civica

(ANSA) - TRENTO, 1 AGO - Preceduta da una prima sirena di prova alle 11.33, è tornata a suonare oggi, alle 12.00 - puntualmente come ha sempre fatto in passato - la Torre Civica di Rovereto.

In mattinata - informa una nota del Comune - si sono infatti compiuti dei lavori di ripristino: la copertura era collassata il 15 aprile 2018 durante il richiamo di mezzogiorno, fortunatamente senza causare feriti ma producendo numerose schegge.