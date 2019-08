A causa del maltempo perso 80% produzione miele in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 1 AGO - In base ai dati della Federazione della Associazioni apicoltori del Trentino, a causa del maltempo primaverile, si è perso circa l'80% della produzione 2019 di miele, in particolare di acacia. Lo stesso report dell'Osservatorio nazionale del miele conferma, nel maggio scorso, per il Trentino Alto Adige, una produzione di circa 2 chilogrammi per alveare di miele di melo, mentre la produzione di acacia è a zero. I dati, che riguardano i circa 27.000 alveari e più di 1.000 apicoltori, censiti in Trentino, sono contenuti nella risposta dell'assessora provinciale all'agricoltura, Giulia Zanotelli, all'interrogazione del consigliere Upt Pietro De Godenz sulla crisi dell'apicoltura nel nostro territorio causata dalle condizioni climatiche avverse.

Zanotelli invita tuttavia ad attendere la conclusione dell'annata apistica 2019 per avere un quadro delle perdite effettive.