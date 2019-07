Animale decapitato in Tirolo, forse lupo

(ANSA) - BOLZANO, 31 LUG - Potrebbe essere un lupo l'animale decapitato, trovato ieri morto in un bosco a Sellrain, in Tirolo. Il cadavere, in forte stato di decomposizione, è stato individuato da un raccoglitore di funghi, come scrive la Tiroler Tageszeitung. Le autorità hanno ordinato un esame del dna per stabilire se si tratta di un lupo, un cane oppure un cosiddetto ibrido, ovvero un incrocio di cane e lupo. A Sellrain nelle scorse settimane più volte sono state sbranate delle pecore. Non è chiaro se 'l'autore' sia l'animale trovato ora morto.