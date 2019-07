Alpinista-arboricoltore, una vita sospesa

(ANSA) - BOLZANO, 31 LUG - L'altoatesino Moritz Tirler ha realizzato il sogno di molti di conciliare la propria passione con il lavoro. Arrampicare è infatti diventato la professione del 45enne: lavora come arboricoltore, ma anche come guida alpina, sempre sospeso a una corda, mai con i piedi per terra. Per Moritz arrampicare è sempre stato tutto. Già da bambino saliva sugli alberi e sulle pareti di roccia. Così accade ancora oggi che passa gran parte della sua giornata a decine o addirittura centinaia di metri dal suolo. "Quello che faccio mi rende felice. Di certo non potrei passare le giornate in un ufficio seduto a una scrivania", racconta. "Il bello del mio lavoro - aggiunge - è che sto sempre all'aria aperta e che mi posso godere la vista dall'alto, una prospettiva privilegiata sul mondo e sulla vita".