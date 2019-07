Lega non cede edilizia sanitaria a Svp

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - La Lega non cede alla Svp le competenze per l'edilizia sanitaria, come invece annunciato ieri dall'assessore Massimo Bessone. Durante una la riunione della segreteria politica della Lega altoatesina, ieri sera, si è discusso dell'ipotesi di accorpamento dell'ufficio edilizia sanitaria all'interno della sanità.

"Dopo aver relazionato sulle motivazioni di natura tecnico-amministrativa, la segreteria si è espressa in modo contrario rispetto a questa possibilità. Quanto prima saranno le due segreterie di partito a valutare la situazione e si concorderà il modo migliore di procedere. L'obiettivo è di dare al più presto la possibilità alla nuova struttura di essere operativa e poter svolgere al meglio le sue funzioni per il bene dei cittadini che ne usufruiranno", informa Bessone.