Fondazione Caritro, 18 milioni per le eccellenze trentine

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - La Fondazione Caritro stanzia, per il triennio 2020/22, 18 milioni di euro, aumentando aumenta così le risorse sui progetti finanziabili. A questo budget si aggiunge un milione e 400.000 euro per anno di risorse già stanziate dall'ente sugli esercizi precedenti, e utilizzate per incrementare la disponibilità delle erogazioni nei diversi settori d'azione.

La fondazione conferma inoltre le scelte operate nel 2015, quando si è deciso di mantenere il focus sulle quattro macro aree di intervento: "Ricerca scientifica e tecnologica" (42% del budget annuale), "Educazione, istruzione e formazione" (25%), "Arte, attività e beni culturali" (10%) e "Volontariato, filantropia e beneficenza" (23%).

"L'obiettivo è quello di valorizzare e far conoscere i numerosi progetti che la Fondazione sostiene, un modo per far emergere la vivacità e il prezioso ruolo che le tante realtà svolgono a favore del territorio", commenta il presidente Mauro Bondi.