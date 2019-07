Alfreider, non è questione Svp-Lega

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - "Per quanto riguarda l'eventuale trasferimento delle competenze dell'edilizia sanitaria non si tratta di certo di una questione tra Svp e Lega. Non è un tema politico, ma organizzativo". Lo ha messo in chiaro il vice governatore altoatesino Daniel Alfreider, rispondendo in conferenza stampa alle domande dei cronisti. "Dobbiamo gestire al meglio l'edilizia sanitaria ed essere più reattivi, soprattutto per quanto riguarda le nuove costruzioni per l'ospedale di Bolzano. Di certo non è una questione personale", ha concluso Alfreider.