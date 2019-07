Maltempo in Trentino: domande contributi fino al 5 agosto

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - Per andare incontro a tutti coloro che non hanno potuto presentare la domanda entro i termini originariamente fissati per la concessione dei contributi connessi ai danni provocati dalla tempesta "Vaia" dell'ottobre 2018, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito la riapertura dei medesimi per tutte le tipologie di danno. Le nuove domande possono già essere presentate, fino al termine del 5 agosto 2019.

Verranno anche accolte le domande presentate in ritardo (al di fuori dei precedenti termini), ma gli interessati - precisa una nota della Provincia - dovranno rinnovare l'interesse ad ottenere il contributo con una semplice comunicazione da inviare o presentare alla struttura competente entro i termini previsti.

Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione, i moduli da compilare, i criteri e le domande frequenti sono disponibili nella pagina dedicata sul sito della Pat.