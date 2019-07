Fugatti, Corte conti garanzia per funzionamento autonomia

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - "L'istituzione della sezione giurisdizionale della Corte dei conti è stato un passaggio fondamentale nell'assetto delle nostre istituzioni, che ha garantito funzionalità nel parallelismo istituzionale e organizzativo degli organi di autonomia". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della cerimonia per il 20/o anniversario dell'istituzione della sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Trentino Alto Adige al Buonconsiglio di Trento. "Una ricorrenza importante, con molti ripercussioni. La nostra autonomia si basa sulla salvaguardia dei valori e sulla applicazione delle norme su cui si fonda", ha detto invece il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. "L'auspicio è che il dialogo si rafforzi per proficuo rispetto delle istituzioni, presupposto per funzionamento del sistema", ha concluso il governatore altoatesino.