Consegnata a presidente Casellati Aquila di S.Venceslao

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è stata insignita dell'Aquila di San Venceslao dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

La consegna della più alta onorificenza dell'autonomia trentina è avvenuta al Castello del Buonconsiglio in occasione delle celebrazioni per il ventennale delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol che portò all'istituzione della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento e Bolzano.